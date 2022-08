Für viele Fische kam die Ach-Rettungsaktion zu spät

Bei Derching verendeten massenweise Fische. Die Friedberger Ach führt auch drei Wochen nach der Pumpaktion sehr wenig Wasser. Auch einst lag der Fluss schon trocken.

Es war eine traurige Aufgabe für die Mitglieder des Fischereivereins Friedberg: Zwischen Stätzling und Derching mussten sie massenweise tote Fische im Flussbett der Friedberger Ach einsammeln. Der Lauf des Flusses erinnerte zu diesem Zeitpunkt an eine ausgetrocknete Kiesgrube mit ein paar Pfützen. Für die Fische dort kam die Rettungsaktion, bei der Ende Juli Millionen Liter aus dem Kissinger Auensee in den Hagenbach (Oberlauf der Ach) geleitet wurden, zu spät. Wie steht es rund drei Wochen nach dem bislang einzigartigen Notprogramm um die beiden Gewässer?