Gemeinderat beleidigt – Gericht zieht endgültigen Schlussstrich unter den Fall

Ein Bürger hatte einen örtlichen Mandatsträger verbal attackiert. Dafür musste er nun eine schriftliche Entschuldigung vorlegen.

Weil ein erboster Bürger einen ehrenamtlichen Ortspolitiker beleidigt haben soll, stand ersterer vor Gericht. Im Frühjahr 2021 befand Richter Axel Hellriegen am Amtsgericht Aichach den Angeklagten für schuldig. Nachdem sowohl der Verurteilte als auch die Staatsanwaltschaft Berufung einlegten, befasste sich dann auch das Landgericht Augsburg mit dem Vorfall – und hat nun einen endgültigen Schluss-Strich gezogen.

In dem Prozess ging es um ein Schreiben des Angeklagten an den örtlichen Bürgermeister und dessen beide Stellvertreter zu einer Bauangelegenheit. Dieses wurde – wie in der Kommune üblich – den öffentlichen Sitzungsunterlagen angeheftet. Darin hieß es in Bezug auf den Betroffenen: "Ein derartiger blanker Unsinns-Sachvortrag wäre mir mit einem Alkoholpegel von über drei Promille und vollgekifft bis in die Haarspitzen im tollkühnsten Traum nicht in den Sinn gekommen."

Mandatsträger verzichtet auf öffentliche Entschuldigung

Der Beschuldigte wurde dafür in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt. Das Landgericht Augsburg hat das Verfahren in zweiter Instanz jedoch ohne eine Verurteilung gegen Auflagen eingestellt. Da der betreffende Bürger die Bedingungen mittlerweile erfüllt hat, ist das Verfahren nun endgültig eingestellt. Wie berichtet, musste der Mann 2000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen und sich bei dem örtlichen Mandatsträger entschuldigen – das entsprechende Schreiben wäre sogar zur Verlesung im Gemeinderat gedacht gewesen. Da das Opfer der Verbalattacke darauf jedoch keinen Wert legt, blieb der öffentliche Vortrag der Entschuldigung bisher aus.

Immer häufiger sehen sich Politiker mit Beleidigungen konfrontiert. Um Mandatsträger besser zu schützen, hat die bayerische Justiz eine Initiative gestartet mit dem Ziel, verbale Attacken und Hetze gerade auch im Internet und den sozialen Netzwerken offensiv zu verfolgen. Wie das bayerische Innenministerium auf eine Anfrage der Landtags-Grünen kürzlich bekannt gab, wurden im Jahr 2021 insgesamt 267 Straftaten gegen kommunale Amts- und Mandatsträgerinnen und -träger registriert. "Amts- und Mandatsträgern auf kommunaler Ebene schlagen immer wieder Beleidigungen, Drohungen, zum Teil auch Hass und in Einzelfällen sogar Gewalt entgegen", hieß es dazu vom Innenministerium.