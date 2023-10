Gemeinsam stricken für einen guten Zweck

Diagnose Brustkrebs. Ein Schock für jede Frau. Eva Frank und Birgitt Greppmair wollen Betroffenen durch Umarmungstücher Mut machen und Wärme spenden. Im Divano treffen sie sich.

Schon seit Jahren sind Eva Frank und Birgitt Greppmair begeistert von der Handarbeit Stricken. Jetzt haben sie eine wohltätige Aktion entdeckt, für die sie sich engagieren. Über einen Artikel stießen die beiden, Anfang des Jahres auf die Organisation Mamazone, die Frauen mit der Diagnose Brustkrebs neuen Mut schenkt. "Es kann jede Frau treffen", erklärt Eva Frank vom Frauenbund Friedberg. Viele fühlen sich während der Therapie alleine gelassen. Mamazone vermittelt sogenannte Umarmungstücher zwischen Brustkrebspatienten und den Strickerinnen.

Eines davon besteht aus 25 gestrickten kleinen Teildreiecken, die am Ende zu einem großen zusammengefügt werden und das fertige Produkt ergeben. Das Tuch ist in einer Farbe gehalten. Es gibt jedoch einen Farbtupfer. Ein Dreieck ist ganz bewusst in einer anderen Farbe ausgewählt. Strickdesignerin Melanie Berg hat das besondere Kleidungsstück entworfen. "Wir waren sofort Feuer und Flamme", berichtet Greppmair.

Seitdem nutzen sie jede freie Minute, um an den Dreiecken zu stricken. Der Gedanke, dass die Betroffene weiß, eine andere Frau hat an sie gedacht, das begeistert sie. „Frauen halten zusammen“, betont Frank. In der Vergangenheit haben sie sich schon mit einem ähnlichen Projekt für Erkrankte eingesetzt. Damals wurden Kissen in Herzform hergestellt und an verschiedene Krankenhäuser verteilt. "Die Rückmeldung war gigantisch letztes Mal", berichtet Eva Frank. Darauf hoffen sie auch dieses Mal. "Wer gerne strickt und dabei noch eine gute Tat machen will, der ist genau richtig bei uns", erklärt Greppmair.

Aus hochwertiger Merinowolle werden die Tücher in Handarbeit gemacht. Ein Dreieck in einer anderen Farbe sorgt für einen Farbtupfer. Foto: Valentina Osterhuber

Jeden dritten Donnerstag im Monat treffen sie sich ganz ungezwungen um 14.30 Uhr im Divano in Friedberg. Neue Teilnehmer und strickbegeisterte Frauen sind jederzeit herzlich willkommen. Grundkenntnisse sind erforderlich, das Stricken der Dreiecke aber nicht knifflig. "Es läuft ohne Zeitdruck oder Konkurrenzkampf ab, wir arbeiten für ein gemeinsames Ziel." Auch die Gemeinschaft wird dadurch gestärkt. Sie verwenden Merinowolle, da diese besonders weich und kuschelig ist. Das Knäuel Merinowolle kann im Geschäft Patchwork für sechs Euro erworben werden. Aus einem Knäuel lassen sich drei Dreiecke stricken. Wer, die Kosten nicht tragen kann, der kann sich auch an vorfinanzierter Wolle bedienen. "Jeder gibt so viel, wie ihm möglich ist", erklärt Frank.

Engagement für Frauen mit Schockdiagnose

Das Stricken in Heimarbeit ist auch eine Möglichkeit, sich für dieses Projekt zu engagieren. Die fertigen Dreiecke können dann im Divano zu den regulären Öffnungszeiten abgegeben werden. Die Anleitung kann man sich entweder online herunterladen oder sie ist auch als Flyer im Divano und Patchwork zu finden. Greppmair Frau Frank sind beide seit Jahren strickbegeistert. "Ich freue mich schon jeden Abend, wenn es wieder Zeit ist zu stricken", erklärt Frank. Sie unterstützen das Projekt mit voller Leidenschaft und freuen sich auf Gleichgesinnte, die für so ein "wunderbares Projekt" gerne ihren Beitrag leisten möchten.