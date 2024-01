Aichach-Friedberg

07:00 Uhr

Gesund ins neue Jahr: Drei Experten geben einfache Tipps

Plus Strategien, um Neujahrsvorsätze zu Sport, Gesundheit und Entspannung dieses Jahr in die Tat umzusetzen: Drei Experten aus Aichach-Friedberg geben Tipps.

Von Johanna Schnitzhofer Artikel anhören Shape

Sich selbst Ziele zu setzen und Vorsätze zu fassen, ist für viele wichtig, um motiviert in das neue Jahr zu starten. Dabei sind Sport, Ernährung und Entspannung die Lebensbereiche, in denen die meisten Menschen Veränderungen vornehmen wollen. Effektive Strategien und Tipps sind deshalb wichtig, um seine Vorhaben auch in die Tat umsetzen zu können.

Feste Zeiten am Tag freizuhalten oder Termine mit Freunden zu vereinbaren, ist laut dem Physiotherapeuten Gerald Hartl aus dem Therapiezentrum in Friedberg eine gute Strategie, um Sport in den persönlichen Alltag zu integrieren. Hierbei ist es am sinnvollsten, sich ein Basis-Fitnessprogramm von ungefähr zehn Minuten hochintensivem Training zu erstellen, und dieses zwei- bis dreimal die Woche zu wiederholen. Die 40/20-Methode ist dafür eine sinnvolle Herangehensweise. Auf ein Intervall von 40 Sekunden starker Belastung folgt eine 20 Sekunden lange Ruhephase. Idealerweise wendet man diese Methode mit drei verschiedenen Übungen an, um schnell Erfolge zu erzielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen