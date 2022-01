Aichach-Friedberg

Gesundheitsamt: Probleme klein zu reden, ist die falsche Strategie

Plus Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes redet offen über Probleme der Behörde. Offiziell hört sich das anders an - auch der Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg.

Von Ute Krogull

Wenn jemand seinen Job hinwirft und zum Abschied öffentlich Probleme beim Arbeitgeber kritisiert, ist das mit Vorsicht zu genießen. Im Fall der Hygienefachkraft am Gesundheitsamt Aichach-Friedberg sieht das anders aus. Es passt ins Bild, was sie zu sagen hat über den personellen Notstand in dem Amt, die Versäumnisse im Umgang mit dem Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg vor einem Jahr und die Bemühungen von offizieller Seite, Probleme klein zu reden oder gar zu vertuschen.

