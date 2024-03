Ging der Mitarbeiter eines Inkassobüros beim Schuldeneintreiben zu weit?

Plus Ein 49-Jähriger muss sich wegen Drohungen und körperlicher Attacken vor Gericht verantworten. Doch auch sein Opfer scheint nicht wehrlos gewesen zu sein.

Mit körperlichen Attacken und Drohungen soll ein 49-Jähriger versucht haben, bei einem Unternehmer aus dem Landkreis Schulden einzutreiben. Deswegen musste sich der Mitarbeiter eines Inkasso-Unternehmens mit Filialen unter anderem in Köln, Zürich und Mostar nun vor dem Amtsgericht Aichach verantworten. Dabei gab es nicht nur unterschiedliche Schilderungen des Tathergangs, sondern auch dazu, ob es überhaupt Schulden gab - und wenn ja, wie viele.

Der 49-jährige Angeklagte aus Hannover hatte laut Anklage bereits am Tag vor der Tat 200.000 Euro gefordert, die der Kläger einer amerikanischen Firma schulden soll. Dazu fuhr er mit einem Kollegen auf das Firmengelände des Opfers, einem Automechaniker, im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg. Dieser stritt die Schulden ab und behauptete, Belege dafür zu haben. Es kam keine Einigung zustande, weshalb der Angeklagte nach Aussage des späteren Opfers ankündigte, am nächsten Tag wiederzukommen, obwohl dieser die beiden Männer aufgefordert hatte, nur zu seinem Anwalt Kontakt aufzunehmen.