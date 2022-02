Gratwanderung zwischen Geld und Gesundheit in der Pandemie

Plus Fast jedes Unternehmen im Kreis Aichach-Friedberg kämpft gerade mit Personalausfällen wegen Corona. Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wird viel abverlangt.

Jeder von uns bekommt so gut wie jeden Tag eine Nachricht, dass jemand Corona-positiv ist oder daheim bleiben muss, weil Kinder erkrankt sind. Das bedeutet immer neue Herausforderungen - für jeden Einzelnen, aber auch für die Arbeitgeber im Wittelsbacher Land.