Große Impfaktion in Ried an Weihnachten

In der Gemeindeverwaltung von Ried findet am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2021, eine Corona-Impfaktion statt. So funktioniert die Anmeldung.

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen Dr. Arian Derakhchan und die Gemeinde Ried Menschen, die einen Impftermin suchen. Am ersten Weihnachtsfeiertag findet in der Gemeindeverwaltung eine Sonderimpfaktion statt. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Derakhchan, der mit Kollegen die Praxisclinic Mering führt, verimpft am Samstag, 25. Dezember, ab 12.30 Uhr in der Gemeindeverwaltung an der Sirchenrieder Straße 1 etwa 200 Dosen Vakzin, sowohl Moderna als auch Biontech. Wenn Bedarf besteht, wird er sich danach auf den Weg zu Menschen machen, die so immobil sind, dass sie es nicht bis dorthin schaffen.

Impfaktion in Ried an Weihnachten: So kann man sich anmelden

Auf die Idee kam er zusammen mit der Rieder "Kümmerin" Claudia Bordon-Vieler. Diese hatte ihm von dem Problem alter Menschen auf dem Land erzählt, an einen Impftermin bzw. zu Arztpraxis oder Impfzentrum zu kommen. Der Rieder Bürgermeister Erwin Gerstlacher war sofort begeistert und stellte die Räume zur Verfügung. Die Impfung steht allen Menschen, auch von außerhalb Rieds, aller Altersgruppen offen. Die Anmeldung läuft über Claudia Bordon-Vieler, Telefon 0173-8729509, E-Mail claudia.bordon-vieler@gemeinde-ried.de.

Corona-Impfung in Ried: Impfausweis mitbringen

Warum ausgerechnet Weihnachten? Der erste Feiertag ermögliche es den Impflingen, etwaige Nebenwirkungen tags darauf in Ruhe auszukurieren, so Derakhchan, der bereits im Frühling eine Impfaktion in seinem Wohnort Wulfertshausen durchgeführt hatte. Zum Impftermin mitzubringen sind: