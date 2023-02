Sieben Tipps für Frühstückslokale rund um Aichach und Friedberg

Plus Deftige Weißwurst, Pfannkuchen-Türme und urige Buttersemmeln: Zum Frühstück muss es nicht immer in die Großstadt gehen. Unsere Tipps für Lokale im Wittelsbacher Land.

Ein bisschen Bierzelt-Atmosphäre am Morgen? Oder lieber gemütliche Sitzecken? Deftig, süß – oder beides? Zum Frühstücken gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg viele Möglichkeiten, sogar bis zum Abend. Wir haben sieben besondere Tipps zusammengestellt.