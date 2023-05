Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Hält der Hochzeitsboom im Wittelsbacher Land an?

Plus 2022 wurden viele Hochzeiten nachgeholt, Locations waren ausgebucht. Auch 2023 wird in Kirchen und auf Standesämtern in Aichach-Friedberg viel los sein – besonders im Mai.

Von Kim Luisa Kreissl, Marina Wagenpfeil Kim Luisa Kreissl, Ute Krogull

Auch bei Hochzeiten gibt es Trends: Tiny Wedding (also Feier im kleineren Rahmen), nachhaltige Hochzeit, freie Trauung – zumindest in Friedberg entwickelt sich gerade eine neue Mode: spontane Hochzeiten. "Viele Paare entscheiden sich recht spontan für eine Eheschließung. Wir vereinbaren zurzeit täglich neue Hochzeitstermine", heißt es aus dem Standesamt. Und nach dem Hochzeitsboom 2022, dem Jahr der nachgeholten Hochzeiten, scheint auch dieses Jahr in Standesämtern und Kirchen viel los zu sein. Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband geht davon aus, dass dieses Jahr viele Hochzeitsfeiern stattfinden. Bestätigt sich das im Wittelsbacher Land? Und wird in Zeiten, in denen alles teurer wird, an der Hochzeit gespart?

Im Friedberger Schloss sind mehr Hochzeiten gebucht als im Vorjahr

In Friedberg offenbar nicht. Bereits jetzt sind 14 Hochzeitsfeiern (plus eine Verlobung!) im Wittelsbacher Schloss gebucht, die nicht gerade billig sind. Vergangenes Jahr waren es insgesamt elf. Da mag bei der Buchung auch noch die Verunsicherung während der Pandemie hereingespielt haben. Doch heuer trauen sich die Paare offenbar wieder. Im Jahr 2021 fanden in Friedberg 209 Eheschließungen statt, 2022 waren es 275 Eheschließungen. Von Januar bis April 2023 wurden 36 Ehen geschlossen und es gibt derzeit verbindliche Reservierungen für 38 Eheschließungen im Schloss und 91 im Rathaus. Und, wen wundert es: Derzeit ist der Mai mit 40 geplanten Hochzeiten der stärkste Hochzeitsmonat.

