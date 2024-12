Aichach-Friedberg Heiligabend in der Ferne: Wie Priester aus Indien, Polen und Nigeria Weihnachten feiern

Seit vielen Jahren waren manche Geistliche in Aichach-Friedberg an Weihnachten nicht mehr in ihrer Heimat. Sie erinnern sich an die Weihnachtsbräuche in ihrer Kindheit und Jugend.