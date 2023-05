Aichach-Friedberg

Hier kann man in der Region Aichach-Friedberg sehr günstig essen

Gerda Szabo frühstückt sehr gerne im Divano, wo sie sich zu ihrem Capuccino am Buffet eine Semmel, Wurst, Käse, Marmelade und einen Joghurt mit Früchten im Glas holen kann.

Plus Mehl, Butter, Nudeln – alles wird teurer und erst das Essen in der Wirtschaft. Doch an einigen Orten gibt es ehrenamtlich gekocht eine günstige warme Mahlzeit.

Seit der hohen Inflation mit gestiegenen Heiz- und Stromkosten und höheren Preisen für Lebensmittel fehlt Menschen mit niedrigem Einkommen und Rentnern oft das Geld, sich mittags etwas zu kochen. In Friedberg gibt es derzeit zwei Einrichtungen und in Mering eine, wo es möglich ist, auf Spendenbasis oder zu einem geringen Preis zu essen und gleichzeitig andere Menschen zu treffen.

Ursula Bettinger, Angeliki Weber und Susanne Weiß arbeiten in der Küche des evangelischen Gemeindehauses in Mering. Schon um 9 Uhr haben sie begonnen, für den offenen Mittagstisch zu kochen, der jeden Dienstag von 11.30 bis 13 Uhr angeboten wird. Sie legen Matjesfilets auf Teller, daneben einige Scheiben Rote Bete und die Soße mit Äpfeln und Zwiebeln. Die Kartoffeln kochen noch in einem großen Topf. Die ersten Gäste sind schon eingetroffen.

