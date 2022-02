Aichach-Friedberg

vor 55 Min.

Hochzeit am 22.2.2022 – wie beliebt sind Schnapszahlen bei Hochzeitspaaren?

Plus Gleich zwei Tage im Februar eignen sich heuer für ein besonderes Hochzeitsdatum. So groß ist die Nachfrage nach diesen Terminen in den heimischen Standesämtern.

Von Sebastian Richly

Sie sind leicht zu merken und sollen Glück bringen: Die Rede ist von sogenannten Schnapszahlen. Oftmals sind solche Daten bei Hochzeitspaaren beliebt und entsprechende Termine bei den Standesämtern schnell ausgebucht. Heuer gibt es im Februar gleich zwei "Schnapszahl-Tage": Der 2.2.2022 und der 22.2.2022. Wie gefragt sind diese Termine in den heimischen Standesämtern und wie sieht es in diesem Jahr überhaupt mit den Trauungen im Wittelsbacher Land aus?

