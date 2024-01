Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

Hochzeitsmesse, Kunst oder Krempel: Veranstaltungstipps fürs Wochenende

In Aichach-Friedberg sind am Wochenende vom 19. bis 21. Januar einige Veranstaltungen geboten.

Noch nichts vor am Wochenende, 19. bis 21. Januar? In Aichach wird Kunst bestimmt, im Friedberger Schloss ist Kabarett geboten, in Stätzling ein Gardetreffen. Unsere Tipps.

Keine Lust beim Schlittenfahren zu frieren? Wer bei der Kälte lieber drinnen im Warmen bleibt, kann am Wochenende vom 19. bis 21. Januar einiges unternehmen. Von einer Hochzeitsmesse über Kabarett und eine Kunst-oder-Krempel-Aktion bis zu einem großen, bunten Gardetreffen: Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Aichach-Friedberg. Kinderbälle, Kleiderbörse: Faschingsveranstaltungen am 20. und 21. Januar Faschingskleiderbörse : Accessoires aller Art, Kostüme, Perücken - all das bietet der mobile Faschingsmarkt im Friedberger Pfarrzentrum. Am Samstag, 20. Januar, von 10 bis 13 Uhr kann dort eingekauft werden.

: Accessoires aller Art, Kostüme, Perücken - all das bietet der mobile Faschingsmarkt im Friedberger Pfarrzentrum. Am Samstag, 20. Januar, von 10 bis 13 Uhr kann dort eingekauft werden. Kinderball : Der ORCC Friedberg veranstaltet mehrere Kinderfaschingsbälle in den kommenden Wochen. Der erste findet am Samstag, 20. Januar, im Etno in Stätzling statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr, Beginn um 14 Uhr.

Musikkabarett Mozartgoogeln : Der Kabarettist Michael Sens lädt am Freitag ins Wittelsbacher Schloss in Friedberg ein. Um 20 Uhr startet sein Bühnenprogramm "Mozartgoogeln", bei dem er auch sein Können bei Klavier, Violine und Gesang zeigt. Inhaltlich lässt der Satiriker künstliche Intelligenz auf künstlerische Intelligenz treffen.

Kabarett Geisterfahrer : Auch am Samstag ist etwas los im Friedberger Schloss. Am Samstag, 20. Januar, tritt um 20 Uhr Kabarettist Silvano Tuiach auf. Mit im Gepäck sein Programm "Geht's no!?" und Special Guest Herr Braun.

Theater der Landjugend: Viele Techtelmechtel gibt es beim Stück "Die Brautnacht", das die Todtenweiser Landjugend am Samstag, 20. Januar, um 13.30 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung) sowie um 19.30 Uhr im Gasthaus Golling aufführt. Auch am Sonntag, 21. Januar, um 18 Uhr öffnet sich der Vorhang. Zwei weitere Vorstellungen folgen am nächsten Wochenende. Kunst oder Krempel im Aichacher Stadtmuseum am Sonntag, 21. Januar Kunstbestimmung in Aichach : Kunst oder doch nur Krempel? Dieser Frage geht ein Expertenteam der Kunstsammlungen und Museen Augsburg am Sonntag, 21. Januar, ab 14.30 Uhr im Aichacher Stadtmuseum nach. Interessierte haben die Möglichkeit, maximal zwei Objekte mitzubringen und von den Kunsthistorikern bestimmen zu lassen. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Auch die aktuelle Sonderausstellung "Was, für wen, wie? Sammeln im Museum" kann besucht werden. Heiraten im Landkreis: Friedberger Hochzeitsmesse am Sonntag, 21. Januar Friedberger Hochzeitsmesse : Von 11 bis 18 Uhr können sich Interessierte am Sonntag, 21. Januar, in der Max-Kreitmayr-Halle zu allen Themen rund um Hochzeit sowie größere Feiern beraten lassen. 40 Ausstellerinnen und Aussteller kommen dort zusammen, es gibt Live-Musik und eine Tombola. Tickets gibt es online unter friedberger-hochzeitsmesse.de oder direkt vor Ort.

