"Ich dachte, ich bekomme das hin": Demenz ihres Mannes bringt sie ans Limit

Plus Als ihr Mann dement wurde, begann für eine 74-Jährige ein Pflegemarathon, der sie an ihre Grenze brachte. Der Pflegestützpunkt Aichach-Friedberg hilft.

Anneliese Müller (Name geändert) pflegt ihren dementen Mann. Als die Krankheit vor zwei Jahren diagnostiziert wurde, begann für die 74-Jährige eine Ausnahmesituation. Sie übernahm die alleinige Verantwortung, kümmerte sich um den Haushalt und suchte einen Experten nach dem anderen auf. Nebenbei versuchte sie, ihren 82-jährigen Ehemann vom Autofahren abzuhalten. Nach monatelangem Pflegemarathon wagte die Friedbergerin dann den Schritt zum Pflegestützpunkt und fand dort Hilfe. Die Einrichtung des Landratsamtes berät Angehörige kostenlos und informiert sie über lokale Angebote und Infoveranstaltungen.

Die Befürchtung, dass ihr Mann krank sein könnte, hatte die Rentnerin schon länger. Er wurde vergesslicher, seine Aufgaben im Haushalt erledigte er immer unzuverlässiger. Es kam schließlich immer mehr hinzu, selbst die Kontoauszüge legte er nicht mehr ab. "Er war zu Hause für die Finanzen zuständig, aber dann musste ich ihn immer mehr unterstützen und es irgendwann ganz übernehmen", erinnert sich die Friedbergerin. Ein Neurologe schuf Gewissheit: vaskuläre Demenz, die aufgrund von Durchblutungsstörungen im Gehirn entsteht. Anneliese Müller war schockiert – und unternahm trotzdem erst mal nichts. "Ich dachte, ich kriege das alles alleine hin", gibt sie zu. Die einzige Tochter des Ehepaars lebt in der Toskana. Bei Besuchen fiel auch ihr die Veränderung des Vaters auf. Sie forderte ihre Mutter auf, etwas zu unternehmen, doch diese übernahm weiterhin alles selbst.