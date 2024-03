Ausgesetzt und halb verhungert: Im Tierheim gibt es schlimme Schicksale

Plus Der Zustand vieler Neuankömmlinge im Tierheim Lech-Arche ist erschreckend. Vorsitzender Heinz Paula erzählt über schlimme Schicksale und geplante Baumaßnahmen.

Abgemagert oder mit Wunden übersät: Im Tierheim Lech-Arche erfahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich, welche schlimmen Folgen menschliches Fehlverhalten für Tiere hat. Um allen Vierbeinern ein neues Zuhause bieten, und auch Problemfälle aufnehmen zu können, plant die Einrichtung des Augsburger Tierschutzvereins in Derching neue Baumaßnahmen. Auch Bonita und Schnuffi hoffen auf ein besseres Leben nach ihren schlimmen Schicksalsschlägen.

Anfang Januar wurde die Hündin Bonita angebunden an einem Pfosten an einer Lkw-Raststätte bei Friedberg gefunden. Sie wird auf drei Jahre geschätzt und trägt einen rumänischen Chip, der jedoch nicht registriert ist. Ihr vorheriger Besitzer konnte nicht ausfindig gemacht werden. Der Schäferhund-Mischling rennt schwanzwedelnd durch die Gegend, ist offen und freudig im Kontakt mit Menschen. Auf das Leid, das ihr zugefügt wurde, lässt ihr fröhliches Gemüt kaum noch schließen.