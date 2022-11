Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Im Wittelsbacher Land sind Mesner Mangelware

Plus Viele Pfarreien im Wittelsbacher Land suchen händeringend nach Personal für den Dienst in der Kirche. Was für diesen Beruf spricht und was die Suche erschwert.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Achim Renninger hat das gleiche Problem wie viele andere Chefs: "Der Markt an qualifiziertem Personal ist leer gefegt", sagte der Verwaltungsleiter mehrerer Pfarreiengemeinschaften. Derzeit sucht er händeringend für St. Jakob in Friedberg einen Mesner in Vollzeit. Doch der allgegenwärtige Fachkräftemangel macht auch vor den Kirchen nicht halt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

