Immer mehr Menschen nutzen die Tafeln im Landkreis Aichach-Friedberg

Der Krieg in der Ukraine und gestiegene Lebensmittelkosten sorgen für einen Ansturm. In Aichach und Mering benötigen die Tafeln dringend Lebensmittelspenden.

Die Tafeln im Wittelsbacher Land bereiten sich auf noch mehr Kundinnen und Kunden vor. Die sozialen Einrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg versorgen derzeit insgesamt etwas über 1000 Menschen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Doch die Einrichtungen rechnen mit der Ankunft der Flüchtenden aus der Ukraine damit, dass sie schon bald weitaus mehr Familien unterstützen müssen.

Mit einem Mal 40 Ausweise zusätzlich, stellte Susanne Steger von der Aichacher Tafel aus. "Diese sind für Menschen, die aus der Ukraine hierher flüchten", erklärt sie. Hinter dieser Zahl stehen aber Familien und so sind es fast 120 Personen mehr, die Waren von der Tafel benötigen. In Aichach werden nun über 400 Menschen versorgt. "Und es werden noch mehr", rechnet Steger.

Tafel Aichach richtet Spendenaufruf an Kindergärten und Schulen

Dabei sei es ohnehin schon schwierig genug, die Kundinnen und Kunden mit Waren zu versorgen. "Wir bemerkten schon vor dem Ukraine-Krieg einen Rückgang der Spenden für die Tafel", sagt Steger. Die Corona-Pandemie mit fehlenden Festen und Feiern, die dann für die Tafel spenden, sei spürbar. Hinzu komme, dass die Supermärkte auch nicht mehr so viele Waren zur Verfügung stellen wie bislang. "Wenn jetzt mehr Hilfsbedürftige zu uns kommen, weiß ich nicht, wie lange wir noch alle versorgen können." Sie und ihr Team haben Spendenaufrufe an die Schulen und Kindergärten gerichtet. "Wir warten hier auf den Rücklauf", sagt Steger. Wer Lebensmittelspenden bei der Tafel in Aichach abgeben möchte, kann dies Montag und Dienstag jeweils von 9 bis 12.30 Uhr tun.

Susanne Steger von der Tafel in Aichach hofft auf weitere Spenden, denn die Regale bei der Tafel in Aichach sind nicht mehr so gut gefüllt wie noch vor einem Jahr. Foto: Katja Neitemeier (Archivbild)





In Friedberg spürt Gisela Ender, Ansprechpartnerin der Caritas für die Tafel, noch keinen so großen Anstieg. "Aber ich bin da vorsichtig, weil die ersten Menschen aus der Ukraine erst am Wochenende ankamen und wir lediglich einmal pro Woche aufhaben." Sie rechne aber schon damit, dass auch in der Tafel Friedberg in nächster Zeit mehr Kundinnen und Kunden kommen. 112 Erwachsene und 103 Kinder beziehen derzeit über die soziale Einrichtung Lebensmittel. "Noch haben wir genügend, um alle, die zu uns kommen, zu versorgen", erklärt Ender.

Tafel in Mering erlebt großen Ansturm

Ein anderes Bild zeichnet Ingrid Engstle, Leiterin der Meringer Tafel: "Wir werden buchstäblich überrannt." Sie kommt am Dienstag erschöpft von der Ausgabe der Tafel zurück: "Wir hatten so viele Menschen hier, die unsere Waren benötigen, ich habe derzeit keinen Überblick, wie viele es endgültig waren." Es bleibe kaum Zeit, neue Ausweise für die neuen Tafelkundinnen und -kunden auszustellen. "Ich schätze, wir haben Waren im Wert von 1000 Euro heute ausgegeben", sagt Engstle. Dabei bleibt es nicht bei dem Öffnungstag am Dienstag. Engstle wird oftmals von Meringer Bürgerinnen und Bürgern angerufen, die sie darum bitten, für die geflüchteten Menschen doch ausnahmsweise den Kleiderladen zu öffnen, weil Kleidung oder Decken fehlen. Das war bereits bei der Flüchtlingswelle 2015 so und ist jetzt nicht viel anders.

Normalerweise kommen 90 Kundinnen und Kunden, mit ihren Familien sind es rund 200 Menschen, welche die Tafel wöchentlich versorgt. Doch die Zahl steigt. "Die gestiegenen Lebenshaltungskosten tragen mit dazu bei, dass nun auch die Menschen zu uns kommen, die bislang, trotz geringen Einkommens, noch immer einigermaßen über die Runden kamen", schildert Engstle. Ihre langjährige Erfahrung zeigt, dass die Not der Menschen in Mering steigt. "Es trifft viele und nicht nur diejenigen, die sich in prekären Lebenslagen befinden."

Am Mittwoch öffnet sie schon ab 11 Uhr den Kleiderladen. Neben dem bewährten Team bekommt sie Unterstützung von Elli Pruss. Die Erzieherin und Pfarrgemeinderätin hat sich spontan bereit erklärt, Ingrid Engstle zu helfen. Ihr Mann spricht Russisch, ihre Schwiegermutter Ukrainisch und kann für die Geflüchteten übersetzen. "Dafür bin ich unglaublich dankbar", freut sich Engstle. Wer der Tafel in Mering Spenden vorbeibringen möchte, kann diese immer dienstags von 8 bis 10.30 Uhr anliefern.

Diese Waren werden bei den Tafeln in Aichach-Fridberg benötigt

Benötigt werden in allen Tafeln vorwiegend frische Waren wie Salat, Kartoffeln, Gemüse und Obst. Auch Konserven wie insbesondere Tomaten, Gurken, Bohnen oder Obstkonserven werden dringend benötigt. Lang haltbare Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Hülsenfrüchte, Reis, Nudeln, Haferflocken sind ebenfalls willkommen. Hygieneartikel wie Damenbinden, Tampons, Windeln, Toilettenpapier können ebenfalls abgegeben werden.