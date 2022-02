Aichach-Friedberg

12:10 Uhr

"Impfen statt schimpfen": Politikerinnen und Politiker senden Botschaft per Video

Unter dem Motto "Impfen statt schimpfen im Wittelsbacher Land" haben heimische Politikerinnen und Politiker ein Video im Internet veröffentlicht. Parteiübergreifend rufen die Sprecherinnen und Sprecher dazu auf, sich impfen zu lassen und füreinander einzustehen. Ursprünglich hatte der Kreisverband der Grünen eine große Veranstaltung auf dem Marienplatz in Friedberg dazu geplant. Verschiedene Parteien sagten spontan zu, mit einem Redebeitrag an der Kundgebung teilzunehmen. "Wir wollten der großen Mehrheit unserer BürgerInnen und Bürger, die sich den Impfschutz geholt haben, eine Möglichkeit geben, durch ihr Kommen öffentlich für die Impfung zu demonstrieren. Wegen der rasant steigenden Inzidenz haben wir die öffentliche Versammlung abgesagt", erklärt die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Marion Brülls. "Die Gefahr eines Corona-Hotspots auf dem Marienplatz war einfach zu groß." Parteiübergreifendes Video aus Aichach-Friedberg mit Corona-Botschaft Stattdessen gaben die Politikerinnen und Politiker aus dem Landkreis ihre Statements in einem Video ab, das auf verschiedenen Plattformen in den Sozialen Medien zu finden ist. Dabei zeigen sich Landrat Klaus Metzger ( CSU), Landtagsabgeordnete Christina Haubrich (Grüne), Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko (CSU), Marion Brülls sowie die Kreisvorsitzenden Sandra Lederer (SPD), Mathias Stößlein (Unabhängige) und Karlheinz Faller (FDP) solidarisch mit den Pflegekräften und anderen, die in der Pandemie viel leisten. Das Video soll auch ein Aufruf zu Besonnenheit und Vernunft sein, ein Appell, sich deutlich und konsequent von demokratiefeindlichen Kräften zu distanzieren. Brülls: "Wir hoffen, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger das Video anschauen, es teilen und ihre Zustimmung durch einen Like kundtun. Wir wollen ein Statement setzen und zeigen: Die Menschen im Wittelsbacher Land stehen zusammen im Kampf gegen Corona." (AZ)

