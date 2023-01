Tipps der Redaktion: In diesen Lokalen kann man gut vegetarisch und vegan essen

Plus Vegetarierinnen und Veganer haben es oft nicht leicht bei der Suche nach einem passenden Restaurant. Hier ein Überblick über geeignete Lokale in Aichach-Friedberg.

Sich vegetarisch und vegan zu ernähren, ist im Trend. Aktuell bewegt der "Veganuary", ein Mischwort aus "vegan" und dem englischen Wort für "Januar", viele Menschen dazu, einen Monat nur vegan zu essen. Doch besonders in ländlicheren Regionen ist es oft noch schwierig, Mahlzeiten ohne tierische Produkte zu bekommen. Wir haben eine Auswahl von vier Restaurants im Landkreis Aichach-Friedberg aufgestellt, die auch für Vegetarier und Veganerinnen viel im Angebot haben.