Informationstag über Ausbildung zur Pflegehelferin in Friedberg

Der Arbeitskreis Fokus Pflege Aichach-Friedberg möchte mehr Menschen für Pflegeberufe begeistern. Den Auftakt machen eine Kooperation und ein Infotag.

Anderen Menschen zu helfen oder sich um sie zu kümmern ist herausfordernd, bewegend und erfüllend zugleich. Wie der Einstieg in die Pflege gelingen kann, zeigt eine Infoveranstaltung über die einjährige Ausbildung zum Pflegefachhelfer und zur Pflegefachhelferin am 27. Januar in der Konradin-Realschule in Friedberg.

Möglichst viele Menschen für einen Beruf in der Pflege zu begeistern hat sich der Arbeitskreis Fokus Pflege im Landkreis Aichach-Friedberg zum Ziel gesetzt. Dazu hat er nun ein Projekt gestartet, um die verschiedenen Zugänge zum Pflegeberuf zu fördern und die Bewerberinnen und Bewerber bei der Überwindung eventueller Hürden zu unterstützen.

In Aichach-Friedberg gibt es eine neue Kooperation in sachen Pflegeberufe

Für dieses Projekt ziehen mehrere Partner an einem Strang. Mit dabei sind Heime und Pflegedienste, die eine Vielzahl an zusätzlichen Ausbildungsplätzen schaffen wollen. Das Berufsbildungszentrum Augsburg und Schwaben (BBZ) wird die erforderliche Anzahl an Schulplätzen bereitstellen. Die Kooperation zwischen dem Projektträger Landkreis Aichach-Friedberg und der Pflegeschule wurde nun in einer Vereinbarung besiegelt.

Der Erfolg des Projektes hängt davon ab, dass sich ausreichend Pflegeschülerinnen und -schüler bewerben. Angesprochen werden Schulabgänger, Quereinsteiger, Eltern nach der Familienzeit, zugewanderte Menschen, Bezieher staatlicher Leistungen sowie andere Interessierte.

Informationstag über Pflege-Ausbildung findet in der Friedberger Konradin-Realschule statt

Um über alle Details der einjährigen Ausbildung und des Berufes zu informieren, findet am Samstag, 27. Januar, eine Veranstaltung in der Konradin-Realschule in Friedberg statt. Sie beginnt um 10 Uhr, ist kostenlos und unverbindlich. Vorgestellt werden die Voraussetzungen, Ausbildungsinhalte, Förderprogramme, Möglichkeiten der Weiterqualifizierung, der Verdienst und alles, was von Interesse ist. Mit dabei sind alle Einrichtungen, die ab September 2024 Pflegefachhelfer und -helferinnen ausbilden werden. So kann eine erste Kontaktaufnahme zwischen den Interessenten und ihren potenziellen Ausbildungsträgern erfolgen, an deren Ende eine Praktikumsmöglichkeit oder im besten Fall ein Ausbildungsvertrag steht.

Weitere Informationen zur Veranstaltung bzw. zur Ausbildung gibt das Landratsamt Aichach-Friedberg, Sachgebiet für Senioren, Pflege, Menschen mit Behinderung, Tel. 08251/92-281 (Hafner-Eichner) oder 08251/92-388 (Thurner) oder das BBZ, Tel. 08233/779506-0. Online unter www.altenpflegehilfe-mering.de. Den Flyer zur Veranstaltung gibt es unter www.lra-aic-fdb.de/gesundheitsregionplus/pflege/. (AZ)