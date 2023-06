Jetzt ist es genehmigt: Der Landkreis bekommt zwei neue Schulen

Kampf gegen Fachkräftemangel: Die Fachakademie für Sozialpädagogik in Aichach sowie die Fachschule für Maschinenbautechnik in Friedberg können starten.

Am Montag wurde die offizielle Genehmigung der beiden neuen Schulen mitgeteilt, die den Landkreis Aichach-Friedberg voranbringen sollen. Ziel ist es, den Fachkräftemangel in Kinderbetreuung und Technik zu verringern. Der Landkreis hatte sich sehr für die beiden Standorte starkgemacht, nun sind die Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik in Aichach sowie die staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik in Friedberg offiziell gesetzt.

In Friedberg soll eine neue staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik errichtet werden. Die Staatsministerien haben ihre Zustimmung zu einem entsprechenden Antrag des Landkreises Aichach-Friedberg erteilt. An den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land am Standort Friedberg wurde bereits 2021 eine Außenstelle der Staatlichen Fachschule (Technikerschule) für Bau-, Elektro-, Maschinenbau- und Mechatroniktechnik Nördlingen für die Fachrichtung Maschinenbautechnik eingerichtet. Diese wird jetzt verselbstständigt. Der Landkreis investierte bereits viel Geld in die Ausstattung, etwa in moderne Technikräume. Der Standort hatte nach der Schließung des Rudolf-Diesel-Technikums, mit Sitz in Augsburg, an Bedeutung für den Großraum Augsburg gewonnen.

Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher in Aichach

Das Vorhaben ist nach Angaben der Ministerien für Kultus bzw. für Heimat und Finanzen ein wichtiger Schritt, um den Bedarf an Fachkräften auf Unternehmensseite sowie die Nachfrage der Auszubildenden nach einer Weiterbildung als Maschinenbautechnikerin beziehungsweise Maschinenbautechniker zu decken.

Die Studierenden in Aichach erhalten künftig die Möglichkeit, sich heimatnah zur „Staatlich anerkannten Erzieherin“ oder zum „Staatlich anerkannten Erzieher“ ausbilden zu lassen. Gestartet werden soll in Aichach mit einem Sozialpädagogischen Einführungsjahr (SEJ), das sich in einen theoretischen Teil an der Fachakademie sowie einen fachpraktischen Teil in einer pädagogischen Einrichtung aufteilt. Bewerben können sich hierfür grundsätzlich Schülerinnen und Schüler mit mittlerem und höherem Schulabschluss.

Der Standort eignet sich nach Angaben des Kultus- sowie des Finanzministeriums besonders gut, da mit der staatlichen Berufsfachschule für Kinderpflege in Friedberg bereits eine „Zubringerschule“ für die Fachakademie für Sozialpädagogik existiert. Mit der Neugründung schafft der Freistaat eine wichtige Fortbildungsmöglichkeit für die Region. Mittelfristig ist ein Anbau an die Berufsschule mit 16 Klassenzimmern notwendig.

Wie die beiden Minister Michael Piazolo (Kultus) und Albert Füracker (Heimat und Finanzen) betonen, soll der Landkreis auf diese Weise durch heimatnahe attraktive Ausbildungsmöglichkeiten attraktiv für junge Menschen sein. (AZ)