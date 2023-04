Aichach-Friedberg

22.04.2023

Jugend und Gewalt: Social Media setzt dem Stadt-Land-Gefälle ein Ende

Plus Die Isolation und intensive Mediennutzung während der Pandemie haben das Verhältnis Jugendlicher zu Gewalt verändert – auch auf dem Land im Raum Aichach-Friedberg.

Mehrere Straftaten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bewegten in den vergangenen Wochen die Menschen im Landkreis. Zuletzt wurde ein 17-Jähriger am Meringer Bahnhof aus einer solchen Gruppe heraus niedergeschlagen und ohnmächtig liegen gelassen. "So etwas passiert doch nicht bei uns auf dem Land!", lautet oft die Reaktion auf solche Taten. Der Augsburger Verein Brücke kümmert sich um Gewaltprävention an Schulen sowie um junge Gewalttäter und -täterinnen, auch im Landkreis. Brücke-Geschäftsführer Erwin Schletterer berichtet: Sogenannte Rohheitsdelikte – etwa Beleidigung, Erpressung, Körperverletzung – nehmen gerade überall zu. Er erklärt, welche Auswirkung die Lockdowns darauf hatten und wie man dem gefährlichen Trend entgegentreten kann.

Auch wenn manche subjektiv eine Steigerung wahrnehmen, halten sich Straftaten junger Menschen auf dem vorpandemischen Niveau. Nach Angaben des Polizeipräsidiums in Augsburg wurden im Landkreis Aichach-Friedberg 2017 insgesamt 149, 2021 138 und 2022 144 Straftaten von tatverdächtigen Jugendlichen zwischen 14 bis inklusive 17 Jahren erfasst. In letzter Zeit hatte man bei der Brücke trotzdem viel zu tun. Auf zwei Gründe führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das zurück. Die Lockdowns setzten zwei Trends in Gang. Auf der einen Seite gibt es junge Menschen, die sich zurückzogen, depressive Verstimmungen und Verhaltensauffälligkeiten entwickelten. "Zu denen müssen wir hingehen und sie ins Leben zurückholen", so Schletterer.

