Junger Mann aus Aichach-Friedberg verbreitete kinderpornografische Bilder

In einem Chat verschickte ein junger Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg Bilder mit kinderpornografischem Inhalt – was ein US-amerikanisches Kinderschutzprogramm registrierte und an die Augsburger Kriminalpolizei meldete. Als die Kripo gegen ihn ermittelte, fanden die Beamtinnen und Beamten weitere 30 verbotene Bilder auf seinem Smartphone, die zum Teil schwere Übergriffe auf Kinder darstellen. Der Fall des 24-Jährigen wurde am Donnerstag am Aichacher Amtsgericht verhandelt.

