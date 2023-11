Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Kann der Handel trotz Rabattschlachten vom Weihnachtsgeschäft profitieren?

In der Parfümerie Elke in Aichach ist das Weihnachtsgeschäft gut angelaufen. Nachgefragt werden laut Inhaberin Elke Schmid-Rosopulo vor allem Düfte.

Plus Im Internet grassiert der Black-Friday-Hype. Können sich Geschäfte im Raum Aichach-Friedberg gegen diese Rabattschlachten im Internet behaupten?

Von Ute Krogull

Haben Sie sich von einem der scheinbar unwiderstehlichen Black-Friday-Schnäppchen hinreißen lassen? Internet, Maileingang und Social Media sind voll davon. Nur jeder und jede Vierte will sich Statistiken zufolge in der sogenannten Black Week vor Ort auf Rabattjagd begeben. Gleichzeitig hat der Bundes-Handelsverband herausgefunden, dass die Deutschen 2023 bei Geschenken sparen wollen. Gehen die lieb gewonnenen kleinen Geschäfte in der Region da unter? Schließungen in Friedberg, Aichach und Mering erleichtern die Situation schließlich nicht.

Unter dem Strich wird es kommendes Jahr in Aichach nicht einfach, nachdem zwei alteingesessene, große Geschäfte schließen: Intersport Anneser und Rübsamen. In Friedberg mach der S.Oliver-Shop (ebenfalls Rübsamen) zu. Merings einst stolzes Zentrum dünnt seit Jahren aus. Trotzdem ist zu Recht in den vergangenen Jahren ein neues Selbstbewusstsein der Geschäftsleute gewachsen. Während der Pandemie haben viele Menschen die ortsnahen Läden wieder schätzen gelernt. In Zeiten des Personalmangels punkten sie gegenüber Großstädten mit persönlicher Beratung, man kennt sich.

