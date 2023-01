Kaum Schneeunfälle am Wochenende

Trotz Kälte, Schnee und Glätte meldet die Polizei Friedberg am Wochenende keine ungewöhnliche Häufung von Unfällen. Doch Freitag erwischt es einen Autofahrer.

Offenbar waren die Autofahrerinnen und Autofahrer am Wochenende vorsichtig: Die Polizei Friedberg meldet trotz Schnee und glatter Straßen keine erhöhte Zahl von Unfällen in ihrem Bereich. Es sei nicht mehr passiert als sonst, so ein Beamter auf Anfrage am Sonntag. Am Freitagabend allerdings erwischte es einen jungen Autofahrer bei Merching.

Der 21-Jährige war um kurz nach 19 Uhr auf der Kreisstraße in westliche Richtung unterwegs. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Das Auto kam schließlich in einem Acker zum Stehen; der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden liegt laut Polizei bei 5000 Euro. (AZ)