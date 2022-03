KfW-Förderstopp: Platzt der Traum vom Eigenheim?

Plus Aufregung hat der Stopp der KfW-Förderung im Kreis Aichach-Friedberg verursacht. Bauherren sehen die Finanzierung ihrer Projekte in Gefahr.

Wer sein Traumhaus zukunftsorientiert bauen will, bemüht sich um Energieeffizienz. Denn sie ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel. Diese Ziele will eigentlich auch die Bundesregierung unterstützen. Doch die Regierung stoppte die KfW-Förderung von Häusern mit Effizienz-Stufe 55, weil die Mittel erschöpft waren. Seitdem sehen viele Bauwillige ihren Traum von den eigenen vier Wänden gefährdet.