Kita-Engpässe belasten Familien

Plus In den meisten Kindergärten sind die Kapazitäten knapp. Keinen Kitaplatz zu bekommen, bedeutet vor allem eines: Stress für die betroffenen Familien.

Ratlosigkeit und Verzweiflung gibt es gerade in vielen Kindergärten des Landkreises Aichach-Friedberg. Mering, Affing und Aichach sind nur einige der Orte, wo die Kitaplätze knapp sind. Kinder kommen auf Wartelisten, was Eltern nur ein schwacher Trost ist. Auch in Zeiten, in denen mehr Menschen denn je im Homeoffice arbeiten, schüttelt man die Kindererziehung nicht einfach so aus dem Ärmel. Schaut man in die Zukunft, sieht es nicht gerade rosig aus: Zuzüge und auch Flüchtlingsbewegungen haben zur Folge, dass die Nachfrage nach Betreuungsoptionen immer größer wird. Das Angebot dagegen wird nur bedingt angepasst.

