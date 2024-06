Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Kitagebühren im Vergleich: Das machen Dasing und Mering anders als Friedberg

Plus Steigende Betreuungskosten stellen Eltern in Friedberg vor Herausforderungen. In Dasing und Mering bleiben die Preise im Verhältnis niedrig. Das sind die Gründe.

Wie in anderen Kommunen steigen auch in Dasing die Betreuungskosten ab September. Allerdings sind die Gebühren trotzdem vergleichsweise günstig. Im Verhältnis zu Einrichtungen des Friedberger Kinderheimvereins verlangt die Gemeinde Dasing von den Eltern rund die Hälfte der monatlichen Gebühren, mal ist es etwas mehr, mal etwas weniger. Und auch in Mering werden die Preise angepasst, allerdings auf einem ausgewogenen Niveau für alle Einrichtungen. Woran liegt das?

Wer sein Kind in einen Kindergarten in Dasing bringt und nach sechs bis sieben Stunden abholt, zahlt ab September monatlich 155 Euro. In einer vergleichbaren Einrichtung des Kinderheimvereins in Friedberg zahlen Eltern für die gleiche Dauer 330 Euro, also etwas mehr als das Doppelte. Für einen Krippenplatz mit gleicher Betreuungszeit verlangt Dasing bald 275 Euro, der Kinderheimverein Friedberg dagegen 460 Euro im Monat. Dasing liegt damit trotz der Erhöhung deutlich unter den Kosten des Friedberger Kinderheimvereins.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen