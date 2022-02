Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Kommunen in Aichach-Friedberg wollen mit "Bürger-Apps" informieren

Plus Termine, Handel, Mobilität: Städte und Gemeinden im Landkreis wollen ihren Bürgerservice mit einer Handy-App verbessern. Ein Student hat sie entwickelt.

Von Ute Krogull

95 Prozent der 14- bis 49-Jährigen in Deutschland nutzen ein Smartphone. Selbst bei Menschen über 70 sind es noch 65 Prozent. Das wollen Kommunen im Landkreis nutzen, um künftig aktuell und unkompliziert per App informieren. In der "Friedberg-App" oder "Kühbach-App" können kostenlos Infos über Termine und Gastronomie, Wertstoffhöfe oder Fahrpläne abgerufen werden. Es haben sie bereits mehrere Kommunen aus dem Wittelsbacher Land bestellt.

