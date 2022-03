Kraftakt Ukraine: Wie bringt man in ein paar Tagen Hunderte Menschen unter?

Plus Simone Losinger leitet die Ausländerbehörde im Kreis Aichach-Friedberg. Sie erzählt von der Suche nach Unterkünften, weinenden Frauen und den Erinnerungen an 2015.

Frau Losinger, 2015 und 2016 kamen sehr viele Asylsuchende ins Wittelsbacher Land. Auch damals waren Sie Leiterin der Ausländerbehörde. Jetzt kommen die Geflüchteten aus der Ukraine an. Die Situation ist ebenfalls schwer kalkulierbar. Fühlen Sie sich manchmal, als ob sich ein alter Film wiederholt?



Simone Losinger: Definitiv, das passiert in vielen Bereichen. Vieles wiederholt sich. Zum Glück können wir jetzt auf bestehende Strukturen und Erfahrungen aufbauen.