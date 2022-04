Kunstausstellung im Friedberger Divano

Der 83-jährige Künstler Siegfried Hartl stellt seine Bilder im Friedberger Divano aus. Der Erlös geht an einen guten Zweck.

"Jetzt geh' ma heim, jetzt friert's mi!" sagte Siegfried Hartls Mutter, als er an einem Wintermorgen mal wieder stundenlang in der Natur malte. Der 83-jährige Friedberger entdeckte seine Begeisterung für die Malerei im Stil der "Münchner Schule" schon während seiner Schlosserlehre. Angefangen bei Miniaturmalerei wurden die Bilder mit der Zeit immer größer.

Die meisten Bilder skizziert Hartl frei Hand vor Ort und malt sie anschließend mit Ölfarbe daheim. Auch die Rahmen baut er selbst. In seinen Bildern finden sich viele bekannte Orte aus Friedberg und Umgebung. "Und mein schöner Blumengarten", erzählt er strahlend, "der darf natürlich in meinen Gemälden auch nicht fehlen." Zu Recht, er hat den Garten selbst angelegt und kümmert sich bis heute leidenschaftlich um ihn.

Übrigens bleibt Hartl nicht nur bei der Malerei, er fotografiert auch sehr gerne. Orte aus dem Landkreis finden sich in vielen seiner Fotos, sein Lieblingsmotiv ist aber immer noch seine Erika. Begeistert hält er ein Bild von seiner Frau hoch: "Die Erika wird bald 100, aber schauen Sie mal, wie gut die sich gehalten hat."

Im Divano läuft Hartls erste Einzelausstellung

Seine Werke zeigte Hartl früher in Gruppenausstellungen. Zusammen mit den Augsburger Hobbymalern spendete er über die Jahre hinweg viel Geld an die Hilfsorganisation Kartei der Not. "Uns war es immer wichtig, anderen Menschen zu helfen", erzählt Hartl stolz. Nach der Auflösung der Künstlergruppe stellte er jedoch lange Zeit keine seiner Bilder außerhalb von seiner "Minigalerie" in der Friedberger Achstraße aus.

Franz Reißner (links) von den Friedberger Kunstspechten freut sich sehr über die Ausstellung des Künstlers Siegfried Hartl im Divano. Foto: Noemi Luna Loibl

Zu Siegfried Hartls erster Einzelausstellung kam es, als die Ausstellung der Friedberger Kunstspechte im Divano-Café im Pfarrzentrum abgebaut wurde. Anschließend beschlossen Kunstspecht Franz Reißner und Pater Steffen Brühl: "Jemand Neues muss her!". Dann kam der alteingesessene Friedberger Hartl ins Spiel, dessen Bilder noch bis Ende Mai im Divano bestaunt werden können. Ein Teil der Gemälde soll auch verkauft werden, je nach Größe kostet ein Bild zwischen 100 und 200 Euro.

Der gesamte Erlös geht an einen guten Zweck

Die Hälfte des Erlöses wird das Divano erhalten, die andere Hälfte Martha Reißner zur Unterstützung des Ndanda-Hilfsprojektes. Seit 2002 betreut sie die Spendenaktion der Mittelschule Friedberg gegen Hunger und Krankheit im afrikanischen Ndanda.

Doch was, wenn alle Bilder in der Ausstellung verkauft werden? Schmunzelnd erzählt Reißner: "Das wäre kein Problem, der Herr Hartl hat ja noch den ganzen Keller voll."