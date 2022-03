Landgericht fordert: Bürger muss sich bei Gemeinderat entschuldigen

Ein Einwohner im Landkreissüden hatte einen örtlichen Politiker beleidigt. Das Landgericht Augsburg möchte einen Schlussstrich ziehen. Doch es gibt eine spezielle Bedingung.

Kommunalpolitiker müssen einiges an Kritik aushalten. Bei den Äußerungen eines Bürgers über einen Gemeinderat im Landkreissüden sah jedoch Richter Axel Hellriegel am Amtsgericht Aichach die Grenze zur Beleidigung überschritten. Das Urteil fiel bereits im Frühjahr 2021. Doch sowohl Angeklagter als auch Staatsanwalt gingen in Berufung. Deswegen beschäftigte der Fall nun noch einmal das Landgericht Augsburg. Dieses entschied, das Verfahren gegen bestimmte Auflagen vorläufig einzustellen. Damit die Akte in dem Fall endgültig geschlossen wird, muss der Angeklagte zwei Bedingungen erfüllen.

In dem Prozess ging es um ein Schreiben des Angeklagten an den örtlichen Bürgermeister und dessen beide Stellvertreter zu einer Bauangelegenheit. Dieses wurde - wie in der Kommune üblich - den öffentlichen Sitzungsunterlagen angeheftet. Darin hieß es in Bezug auf den Betroffenen: "Ein derartiger blanker Unsinns-Sachvortrag wäre mir mit einem Alkoholpegel von über drei Promille und vollgekifft bis in die Haarspitzen im tollkühnsten Traum nicht in den Sinn gekommen."

Amtsgericht sah Aussagen gegen Gemeinderat als Beleidigung an

Diese Ausführungen hatten bei der Verhandlung in Aichach sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Gericht als Beleidigung angesehen. Der Beschuldigte wurde in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt. Das Verfahren war im Rahmen des neuen Schutzkonzepts der bayerischen Justiz für kommunale Amts- und Mandatsträger angestoßen worden.

Wie berichtet, mehren sich seit einigen Jahren die Angriffe auf politische Mandatsträger. Die bayerische Justiz hat deswegen eine Initiative gestartet, verbale Attacken und Hetze gerade auch im Internet und den sozialen Netzwerken offensiv zu verfolgen. In Bayern wurde dazu mit Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb ein eigener Hatespeech (Hassrede)-Beauftragter eingesetzt. Der betroffene Gemeinderat aus dem Landkreissüden hatte über die neu eingerichteten Anlaufstellen Kontakt aufgenommen und so kam der Fall vor Gericht.

Entscheidung des Landgerichts ist kein Freispruch

Nun hat das Landgericht Augsburg das Verfahren eingestellt. Bedeutet das so viel wie einen Freispruch für den Angeklagten? Keineswegs, wie Landgerichtssprechter Peter Grünes betont. Das Verfahren sei nach Paragraph 153 a unter bestimmten Auflagen vorläufig eingestellt worden. Der Paragraph ermöglicht es dem Gericht von einer Verurteilung abzusehen, wenn die Schwere der Schuld dem nicht entgegensteht und die Auflage geeignet ist, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen.

Im konkreten Fall bedeutet es, dass der Angeklagte 2000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen muss. Außerdem hat ihm das Gericht laut Sprecher Grünes auferlegt, dass er ein Entschuldigungsschreiben zur Verlesung im Gemeinderat an den Kommunalpolitiker verfassen muss, den er verbal attackiert hatte. Zu dieser Vorgehensweise hatten sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft ihre Zustimmung gegeben. Im Moment ist das Verfahren allerdings erst vorläufig eingestellt. Nach einiger Zeit wird das Gericht überprüfen, ob die Auflagen tatsächlich erfüllt wurden und erst dann wird der Fall endgültig abgeschlossen. Nach Informationen unserer Redaktion liegt inzwischen ein Entschuldigungsschreiben vor. Eine öffentliche Verlesung ist vom Empfänger jedoch nicht gewünscht. Und es wird aktuell auch noch rechtlich geprüft, ob das Schreiben den Ansprüchen an die Auflage genügt.