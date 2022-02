Landkreis Aichach-Friedberg sucht Grundstück für Atemschutzstrecke

Die Übungseinrichtung soll möglichst zentral in der Mitte des Wittelsbacher Landes liegen.

Zunächst schien die Sache klar. Die Feuerwehren aus dem Landkreis Aichach-Friedberg bekommen eine Atemschutzstrecke in einer angemieteten Halle in Mering. Doch weil diese Entscheidung im Kreistag umstritten war, wurde die Entscheidung vertagt. Jetzt sucht der Landkreis nach Alternativen.

Derzeit absolvieren die Atemschutzgeräteträger des Landkreises die Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Freiwilligen Feuerwehr Schrobenhausen. Die dortigen Kapazitäten sind auf Dauer nicht ausreichend. Landrat Klaus Metzger: „Ich will den Landkreis in der Katastrophenvorsorge zukünftig besser aufstellen. Dazu soll eine eigene Katastrophenschutzhalle gehören, in der auch Einsatzleitfahrzeuge und Ausrüstung untergebracht sowie Einsatz- und Führungskräfte geschult werden können.“

So soll das Grundstück für die Atemschutzstrecke aussehen

Dafür soll nun ein geeignetes Grundstück gefunden werden, das möglichst zentral im Landkreis liegt und zwischen 5000 und 10.000 Quadratmeter groß ist. Die genauen Kriterien finden sich auf der Homepage des Landkreises unter https://lra-aic-fdb.de/landkreis-sucht-grundstueck-fuer-die-feuerwehrausbildung/. (AZ)