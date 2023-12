Last-Minute-Tipps: So wird Silvester der Knaller

Plus Hektik und Party-Stress? Mit diesen Ideen können Sie auch noch auf den letzten Drücker einen gelungenen Abend für Groß und Klein zaubern.

Für manche ist Silvester die wichtigste Party des Jahres, andere wollen den Abend gemütlich zu Hause verbringen. Wer noch keine Pläne hat, kann sich hier Inspiration holen. Wir liefern Rezepte für Gerichte und Cocktails sowie Deko-Ideen und Unterhaltung für die ganze Familie.

Spiele für die ganze Familie an Silvester