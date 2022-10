Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Lebenslust statt Lebensfrust: Die Psychiatrietage im Landkreis sind eröffnet

Plus In Zeiten von Pandemie und Krieg verwandeln sich manchmal Sorgen in Depressionen. Bei der Eröffnung der Psychiatrietage in Aichach-Friedberg gibt es Tipps dagegen.

Von Brigitte Glas

Corona, der Ukraine-Krieg und die Energiekrise setzen den Menschen zu. Wie bewahrt man sich trotzdem die Freude am Leben? Hinter uns liege keine ein­fache Zeit, die Pandemie sei noch lange nicht vorbei, aber wir seien auf einem guten Weg. Die Krisen häuften sich, vor allem die, gegen die keine Impfung und keine Maske helfen, sagte Fritz Schwarzbäcker, Vorsitzender des Vereins Kennen und Verste­hen bei der Eröffnung der 12. Psychiatrietage im Landkreis. Die Men­schen hätten Angst, und Angst ma­che krank. So habe sich das Thema der diesjährigen Psychiatrietage praktisch von selbst ergeben: "Trotz alledem: Lebenslust statt Lebensfrust".

