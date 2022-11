Aichach-Friedberg

"Ich werde sie umbringen": Jugendliche bedrohen Lehrerin im Klassenchat

Diskussionen in sozialen Medien entgleisen oft. Fünf Schülerinnen und Schüler einer Schule in Aichach-Friedberg mussten sich dafür nun sogar vor Gericht verantworten.

"Ich werde sie umbringen", "Man muss einen Anschlag auf sie verüben", "Sie soll überfahren werden": Worthülsen aus jugendlichem Überschwang oder tatsächliche "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten"? Vor dieser Frage stand jetzt das Jugendschöffengericht des Augsburger Amtsgerichts.

