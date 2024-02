Leser haben abgestimmt: Das sind die schlimmsten Schandflecken der Region

Bauruinen und kaputte Straßen sind vielen ein Dorn im Auge. Bei der Abstimmung zum schlimmsten Schandfleck gewinnt ein Gebäude in der Friedberger Altstadt.

In unserem schönen Wittelsbacher Land gibt es leider auch Häuser, Plätze und Straßen die weniger attraktiv sind. Aus 25 Schandflecken konnten unsere Leserinnen und Leser auswählen. Mehr als 600 Stimmen wurden abgegeben. Nun steht das Ergebnis fest: Das scheußlichste Gebäude steht in der Friedberger Altstadt. Das sind die fünf schlimmsten Schandflecken.

26 Bilder Abstimmung beendet: Das sind die schlimmsten Schandflecken der Region Foto: Hagspihl, Miller, Grzabka, Pfau, Faber, Klotz

Der Gewinner, wenn man so will, ist das Gebäude in der Friedberger Ludwigstaße mit der Hausnummer 18. Werner Miller beschreibt, wie idyllisch der heruntergekommene Hof in der Friedberger Innenstadt einst war: "Früher war es die Metzgerei Greppmair mit einer Wirtschaft im gleichen Haus. Im Hof des Hauses stand ein wunderschöner Kastanienbaum, dahinter dieser Heustadel, in dem im Sommer mit dem Fuhrwerk das Heu eingefahren wurde, in dem ich mit den Nachbarkindern die schönsten Spielplätze baute." Heute ist das Gebäude verfallen und nicht gerade ein Anziehungspunkt in der Friedberger Altstadt.

Abstimmung: Schandflecken in Friedberg, Mering und Umgebung

Ebenfalls nicht gerade gut kommt das frühere Modehaus Seiler im Zentrum von Mering an. Vielen Meringerinnen und Meringern ist der Zustand des Gebäudes ein Dorn im Auge. Auf Platz drei der schlimmsten Schandflecken landete das Weinnest in Friedberg. Die ehemalige Kneipe in der Friedberger Stadtmitte steht seit Jahren leer und verfällt. Grund ist ein Streit zwischen Eigentümer und Stadtverwaltung über Sanierung bzw. Abriss des Schandflecks.

Nur unweit des ehemaligen Weinnests steht ein weiterer Schandfleck in Friedbergs Innenstadt. Dieser befindet sich am Berg. Seit vielen Jahren steht das Anwesen an der Stadtmauer 37 leer und verfällt langsam. Der Putz bröckelt, Dachziegel fallen herunter. Auf Rang fünf landete kein Gebäude, sondern eine Straße. Die Zettlerstraße Mering wurde gleich mehrfach als Schandfleck eingereicht. "Die Straße ist seit Jahren in einem erbärmlichen Zustand", so etwa Hans-Günter Hagspihl, der uns ein Foto des Schandflecks zugeschickt hat.

Doch abgesehen von diesen weniger attraktiven Flecken liegt den Menschen im Wittelsbacher Land ihr Umfeld sehr am Herzen. Viele haben uns detailliert geschrieben, was sie an den Problemstellen stört oder wie es dort früher aussah. Deshalb werden wir der Frage nachgehen, warum die Situation bei den Schandflecken so ist und was sich verbessern ließe bzw. ob etwas geplant ist und warum daraus nichts wird. (mit kru)