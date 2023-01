Leseraktion: Schicken Sie uns Fotos von Ihrem Faschingsball

Die Bälle gehören zu den Höhepunkten der Faschingssaison. Für eine Foto-Galerie suchen wir nun die besten Schnappschüsse aus dem Wittelsbacher Land.

Bis Rosenmontag ist es zwar noch ein bisschen hin, aber das stellt für Vollblut-Narren im Normalfall kein großes Problem dar. Gefeiert wird ab dem 11.11. – wir sind also gerade mitten in der Saison. Nicht von ungefähr gingen in den vergangenen Tagen in der Region die ersten Faschingsbälle über die Bühne, oder besser gesagt übers Parkett.

Für eine Foto-Galerie sucht die Redaktion der Friedberger Allgemeinen nun schöne Aufnahmen von ihrem Lieblings-Faschingsball. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns solche in den kommenden Tagen zukommen lassen. Dabei können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zu fotografieren gibt es schließlich mehr als genug auf Faschingsbällen.

So wie zum Beispiel auf dem Schwarz-Weiß Ball in Friedberg und dem Merchinger Bürgerball, wo sich die Narren am Wochenende in Stimmung brachten für die heißen Tage der Faschingszeit, die dann Mitte Februar anstehen. Dieses Wochenende steht zum Beispiel der Merchinger Kinderball an, am Wochenende darauf folgen der Meringer Feuerwehrball und der Ball der Margerite des Roten Kreuzes in Friedberg – stets ein gesellschaftlicher Höhepunkt.

Senden Sie das Foto vom Faschingsball an die Friedberger Allgemeine

Sei es in Zivil oder in Kostüm, beim Tanz oder am Platz – Hauptsache stimmungsvoll. Senden Sie uns Ihre Lieblingsaufnahmen einfach an: foto@friedberger-allgemeine.de, Betreff "Faschingsball". Geben Sie bitte Ihren Namen an und um welchen Ball es sich handelt. Das Bild benötigen wir am Besten als JPG-Anhang in einer Größe von mindestens 2 MB. Bitte beachten Sie, dass das Foto in der Zeitung und online veröffentlicht werden kann. Deshalb müssen alle darauf abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein. Aus rechtlichen Gründen benötigen wir außerdem den Namen des Fotografen bzw. der Fotografin.