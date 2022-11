Leseraufruf und Voting: Wir suchen die schönste Martins-Laterne

Hunderte Menschen schließen sich zum Sankt-Martins-Umzug zusammen und erleuchten die Straßen mit ihren Laternen. Schicken Sie uns ein Foto Ihrer Laterne.

Am Freitag heißt es wieder: "Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir!" Auch im Wittelsbacher Land gibt es zu Ehren des heiligen Martin von Tours in vielen Orten Sankt-Martins-Umzüge. Viele halten auf dem Weg zum Martinsfeuer eine Laterne in der Hand. Egal, ob kreisrund, zylindrisch oder ganz anders – wir suchen die schönste Martins-Laterne im Landkreis Aichach-Friedberg.

Schicken Sie uns ein Foto Ihrer Laterne samt Ihrem Namen und Adresse bis Mittwoch, 16. November, per Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de und nehmen Sie so am Leser-Voting teil. Schreiben Sie dazu, wieso sie sich für diese bestimmte Laterne entschieden haben und an welchem Sankt-Martins-Umzug Sie teilnehmen werden. Die Redaktion erstellt eine Bildergalerie, in der Leserinnen und Leser für ihr liebstes Foto abstimmen können. (diba)