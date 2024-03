Aichach-Friedberg

Mandichosee oder Hartwald: Wo gibt es schöne Spaziergänge für Ostern?

Plus Leseraktion: Schicken Sie uns Ihre Vorschläge für einen schönen Osterspaziergang! Wandercoach Eckart Wieja verrät schon einmal, wohin ihn seine Füße an den Feiertagen tragen.

Von Gönül Frey

Das Grün sprießt, die ersten Büsche blühen - ein Spaziergang gehört bei vielen Menschen untrennbar zu den Osterfeiertagen. Wir wollen deshalb Vorschläge unserer Leserinnen und Leser für schöne Runden in der Natur sammeln. Einer, der sich mit dem Spazierengehen auskennt, ist der Merchinger Wandercoach Eckart Wieja. Bei ihm hat der Osterspaziergang seit der eigenen Kindheit Tradition. Er verrät, wohin es ihn an den Feiertagen ziehen wird.

"Das ist eine wunderschöne Rundtour vom Mandichosee um die beiden Staustufen 22 und 23, das sind so neun Kilometer". Eckart Wieja ist den Weg erst vor Kurzem gelaufen. Gemütlich mit Freunden brauchte er dafür rund zwei Stunden. Beginnen kann man am Mandichosee oder in Unterbergen bei der Staustufe 22. "Beim Kiosk am Mandichosee kann man bei schönem Wetter gut draußen sitzen und noch etwas trinken, das ist ein Plus", sagt er. An der Strecke schätzt er die Abwechslung, sie führt sowohl durch Wald als auch offenes Gelände an den Seen. "Und bei gutem Wetter gibt es einen wunderschönen Blick auf die Berge", sagt er.

