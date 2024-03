Aichach-Friedberg

12:37 Uhr

Mann isst Fliegenpilze und sperrt seinen Mitbewohner 14 Stunden lang ein

Plus Der 41-jährige Mann muss sich vor Gericht verantworten. Wie sich der Konsum von halluzinogenen Pilzen, die eine Psychose auslösten, auf seine Schuld auswirkt.

Von Johanna Schnitzhofer

Ein 41-Jähriger aus dem Süden des Landkreises Aichach-Friedberg hatte die Tür seines Mitbewohners mit diversen Gegenständen 14 Stunden lang verbarrikadiert. Wegen Freiheitsberaubung musste sich der Mann jetzt vor dem Amtsgericht Aichach verantworten. Ob der vorherige Konsum von Fliegenpilzen und eine dadurch ausgelöste Psychose für eine Minderung der Steuerungsfähigkeit spricht, klärte sich im Verlauf des Prozesses.

Nach eigenen Aussagen hatte der Angeklagte sein Medikament gegen ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) nicht genommen. Stattdessen konsumierte er im Wald halluzinogene Fliegenpilze, die eine Psychose auslösten. Er gab an, in diesem Zustand seinen Mitbewohner als Bedrohung wahrgenommen zu haben. Er habe die Tür des 31-jährigen Mannes versperrt, um diesen am Verlassen des Zimmers zu hindern.

