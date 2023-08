Mehr Corona-Fälle: Kliniken in Aichach und Friedberg verschärfen Besuchsregeln

Corona-Fälle nehmen auch in Kreis Aichach-Friedberg wieder zu. Die Kliniken an der Paar behandeln gerade mehrere Covid-positive Patienten mit schweren Symptomen.

Aufgrund der aktuellen bundesweit zu beobachtenden erneuten Zunahme von Corona-Fällen, welche sich auch an den Kliniken an der Paar abzeichnen, ändern sich ab sofort die Besucherregeln für die Krankenhäuser in Aichach und Friedberg. Besucherinnen und Besucher, die typische Erkältungssymptome wie Husten, Fieber, Gliederschmerzen haben oder/und unter Erbrechen und Durchfall leiden, können ihre Angehörigen in den beiden Krankenhäusern nicht mehr besuchen, für sie gilt ab sofort bis auf Weiteres ein Zutrittsverbot.

Nach Angaben der Landkreis-Kliniken werden Patientinnen und Patienten mit einer nachgewiesenen Covid-Infektion isoliert und können nach Rücksprache mit den Mitarbeitenden der jeweiligen Station nur von maximal einer erwachsenen Person für maximal eine Stunde pro Tag unter entsprechenden Schutzmaßnahmen besucht werden. Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, berichtet: „In den vergangenen Tagen wurden sowohl im Krankenhaus Aichach als auch im Krankenhaus Friedberg Patienten aufgenommen, die Symptome einer schweren Erkältung und Lungenentzündungen aufweisen und Corona-positiv getestet wurden. Um einer unkontrollierten Ausbreitung vorzubeugen, hat sich die Klinikleitung entschlossen, entsprechend den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts Maßnahmen einzuleiten. Auch das Gesundheitsamt wurde informiert.

Krankenhäuser Aichach und Friedberg wollen unkontrollierte Corona-Ausbreitung verhindern

Mayer bittet die Angehörigen der Patientinnen und Patienten um Verständnis für diese Entscheidung. Sie diene zum Schutz aller, auch der Mitarbeitenden. Aktuell werden an beiden Häusern mehrere Patientinnen und Patienten stationär behandelt, welche derzeit nicht intensivtherapiepflichtig sind, aber wegen ihrer Covid-Infektion zur Aufnahme kamen.

Für alle anderen, also nicht an Corona erkrankten Patientinnen und Patienten der Kliniken an der Paar gelten seit Mitte April und nach wie vor folgende Besucherregelungen: