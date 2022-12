Menschen, die uns 2022 beeindruckt haben

Plus Was für ein Jahr! Den Katastrophen Corona und Ukraine-Krieg zum Trotz ist es geprägt vom Mut, der Kreativität und der Tatkraft der Menschen – sechs Geschichten aus dem Landkreis.

Eine Viertklässlerin ärgert sich nicht nur über den rumliegenden Abfall in ihrem Dorf – nein, sie startet mit anderen Kindern eine Sammelaktion. Die 27-jährige Katharina Isele hat sich den Titel fitteste Frau Deutschlands hart erarbeitet und tut damit Gutes. Peter Kellerer musste nach dem Tod des Schiltberger Bürgermeisters unverhofft einspringen und wurde selbst schwer krank. Nach einer Herzoperation kehrt er ins Rathaus zurück – mit einer neuen Sicht auf Amt und Leben. Es sind Geschichten wie diese, die Mut machen nach einem Jahr voller Widrigkeiten.