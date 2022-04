Menschen in Friedberg und Umgebung spenden immer weniger für die Ukraine

Plus Noch immer gibt es in der Ukraine Krieg und damit Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Im Friedberger Umland sieht diese Hilfe ganz unterschiedlich aus.

Als der Krieg in der Ukraine begann, war die Hilfsbereitschaft der Menschen enorm. Viele wollten spenden, Flüchtlinge aufnehmen oder selbst ins Krisengebiet fahren. Doch während das Grauen in der Ukraine fortschreitet, nimmt das Engagement der Leute mit der Zeit langsam ab. Warum Hilfe nicht immer leicht, aber immer wichtig ist.