Aichach-Friedberg

Mit Axt und Schlagstöcken unterwegs: Neun Jugendliche sind angeklagt

Schlägerei und Raub im Landkreis Süden: Neun Jugendliche stehen in Augsburg vor Gericht.

Plus Eine Gruppe Jugendlicher soll im südlichen Landkreis zwei Menschen brutal verletzt und beraubt haben. Am Donnerstag ist die Verhandlung am Amtsgericht Augsburg.

Von Anna Faber

Der Anklagebericht liest sich wie ein Mafiaroman: Eine große Gruppe von bis zu 15 Jugendlichen soll brutal auf zwei Menschen eingeschlagen, sie bedroht und ausgeraubt haben. Dabei waren sie zum Teil vermummt und mit Schlagstöcken, einem Baseballschläger und einer Axt bewaffnet. Acht junge Männer und eine junge Frau sind angeklagt. Der Fall wird am Donnerstag am Amtsgericht Augsburg verhandelt.

Laut Informationen des Gerichts verabredete sich im Januar 2023 einer der Angeklagten mit einer Person zu einem Treffen an einer Schule im südlichen Landkreis. Der Geschädigte kam mit zwei Freunden, der Angeklagte dagegen mit einer Gruppe von bis zu 15 Personen. Davon sind sechs bis sieben Täter nach wie vor nicht bekannt. Manche der Jugendlichen waren laut Amtsgericht mit Sturmhauben maskiert und hatten Schlagstöcke, einen Baseballschläger und eine Axt dabei. Ein Zeuge flüchtete, die Angeklagten gingen auf die zwei verbliebenen Freunde los.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

