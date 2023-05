Mit der Redaktion geht es durch den Hochzeitsmonat Mai

Mal etwas anderes als Politik und Probleme: Im Hochzeitsmonat Mai geht es auch bei uns verstärkt um den "schönsten Tag im Leben".

Wir Zeitungsleute stehen ja im Ruf, immer alles negativ zu sehen, nur über Probleme zu berichten. Sind wir auf dem Auge fürs Positive und Schöne blind? Nein (glauben zumindest wir selber). Natürlich ist es so, dass es Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten ist, den Finger in die Wunde zu legen. Aber in den Lokalredaktionen im Wittelsbacher Land geht es uns auch darum, das ganz normale Leben abzubilden. Und den oft geäußerten Vorschlag "schreibt doch mal über was Schönes!" wollen wir beherzigen.

Alles rund ums Heiraten im Landkreis Aichach-Friedberg

Im Hochzeitsmonat Mai wollen wir uns deshalb schwerpunktmäßig mit dem Thema "Heiraten im Wittelsbacher Land" beschäftigen. Dazu haben wir eine ganze Menge Ideen zusammengetragen: Angefangen bei der Frage, ob 2023 wieder so viel geheiratet wird wie im Vorjahr, als es einen regelrechten Hochzeitsboom gab. Wir stellen in den nächsten Wochen aber auch die beliebtesten Hochzeitslocations im Landkreis vor, interviewen eine Hochzeitsplanerin zu Trends beim Heiraten und zu Tipps gegen den Hochzeitsstress, widmen uns natürlich auch dem Thema Brautkleid in all seinen Facetten und vielem mehr. Und wir wollen Sie, unsere Leserinnen und Leser einbeziehen, mit Fotoaktionen und Geschichten rund ums Thema Hochzeit.

Wir hoffen, auch Sie haben Freude an dem Thema - egal ob Sie in diesem Mai bei einer Hochzeit eingeladen sind, sie sogar selber feiern oder einfach nur in schönen Erinnerungen schwelgen!

Lesen Sie dazu auch