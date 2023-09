Aichach-Friedberg

Nach den Ferien steigen die Coronazahlen im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Die gemeldeten Fälle bewegen sich auf niedrigem Niveau, doch die Dunkelziffer ist hoch. In den Kliniken gelten verschärfte Besuchsregeln. Was bringt der Herbst?

Von Ute Krogull, Bill Titze

Wegen deutschlandweit steigender Corona-Zahlen haben die Krankenhäuser in Aichach und Friedberg vor einigen Wochen ihre Besuchsregeln verschärft. "Geht es wieder los?" durchzuckte es einen nach einem sorglosen Sommer. Weiterhin haben Besucherinnen und Besucher mit Erkältungssymptomen in den Kliniken Zutrittsverbot. Außerdem berichtet das Gesundheitsamt von steigenden Fallzahlen für den Landkreis – jedoch auf insgesamt niedrigem Niveau. Durch die Rückkehrer aus den Sommerferien dürften diese sich allerdings erhöhen, vermuten Hausärzte. Auch sei die Dunkelziffer hoch, da kaum noch getestet wird. Trotzdem: Von einer alarmierenden Situation ist man weit entfernt. Das Gesundheitsamt rät trotzdem zu Vorsichtsmaßnahmen für den Herbst. Wie ist die Lage im Detail?

Laut dem Gesundheitsamt Aichach-Friedberg wurden in den sechs Wochen vor den Sommerferien insgesamt 17 SARS-CoV-2-positive Fälle im Landkreis gemeldet, in den sechs Wochen während der Sommerferien lag die Zahl bei 57. Es sei anzunehmen, dass die tatsächliche Anzahl aufgrund der geringen Testmöglichkeiten deutlich höher ist. Für den Herbst und Winter rechnet die Behörde mit einem weiteren Anstieg, wie bei anderen Infektionskrankheiten auch.

