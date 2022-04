Aichach-Friedberg

vor 50 Min.

Nachhaltigkeits-Trend sorgt für Bauboom im Landkreis Aichach-Friedberg

Der Elektrobetrieb Treffler stattete die Firma Fischer in Derching mit Elektro-Ladestationen aus. Im Bild: (von links) Thomas Treffler, Christian Fischer, Philipp Treffler und Stefan Deininger.

Plus Ob Solarenergie oder E-Autos: Erzeugung oder Nutzung von erneuerbarer Energie ist in. Elektro- und Energiefirmen kommen den Anfragen kaum hinterher. Doch was steckt dahinter?

Von Bianca Dimarsico

Wer noch dieses Jahr gerne eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben möchte, ist wahrscheinlich schon Monate zu spät dran. Viele Energieunternehmen sind bis ans Jahresende ausgebucht oder haben gar einen Auftragsstopp verhängt. Wir haben die Geschäftsführer gefragt, wie sie mit dem Ansturm umgehen und was die Gründe für die Energiewende sind.

