Neue Wertstoffhöfe kosten den Landkreis Millionen

Plus In die Sammelstellen von Friedberg, Mering und Kissing muss investiert werden. Dabei stehen Summen im Raum, die manchen Kreisrat zögern lassen.

Der Landkreis Aichach-Friedberg optimiert sein Netz von Wertstoffsammelstellen. Dabei richtet sich der Blick jetzt vor allem auf den Süden des Wittelsbacher Landes. In Friedberg wurde die Anlage wegen des Neubaus des Bauhofs räumlich bereits teilweise umorganisiert, weitere Schritte folgen. Kissing und Mering haben beim Landkreis ebenfalls neue Wertstoffhöfe beantragt. Über mögliche Lösungen berichtete jetzt das Münchner Ingenieurbüro ia GmbH im Umweltausschuss des Kreistags.